ختام قمة العشرين.. تمسك ياباني بـ “التجارة الحرة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يونيو 2019 10:12 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شدد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في مؤتمر صحافي، السبت، على أهمية التجارة الحرة بين الدول.

وقال آبي في ختام قمة العشرين التي انطلقت، الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية، إن قادة مجموعة العشرين أكدوا بشكل واضح الحاجة إلى تجارة حرة وعادلة و”غير تمييزية”.

كما أشار إلى أن “الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر الهبوط والتراجع مع استمرار التوتر التجاري”.

إلى ذلك، قال إن “قادة مجموعة العشرين اتفقوا على ضرورة تعاضد وتكاتف الدول الأعضاء من أجل إطلاق عجلة نمو اقتصادي عالمي قوي”.

أما في ما يتعلق بزيارته إلى إيران، فأكد أنها حظيت بتأييد دولي قوي كخطوة لتخفيف التوترات.

هدنة صينية أميركية

يذكر أن قمة العشرين كانت شهدت خلال لقاء ثنائي بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني، السبت، ما يشبه الاتفاق على هدنة تجارية.

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وأعلن الرئيس دونالد ترمب أن العلاقات مع الصين “عادت إلى مسارها الصحيح” بعد أن سعى هو والرئيس شي جين بينغ إلى وقف تصعيد الحرب التجارية الطويلة بين القوتين الاقتصاديتين على الرغم من الشكوك حول استعداد أي منهما للتسوية على حل طويل الأمد.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن الزعيمين وافقا على وقف جديد “لإطلاق النار في حرب تجارية “دامت عاماً، مضيفاً أن المحادثات التجارية المتوقفة ستستأنف، وأن الولايات المتحدة ستؤجل فرض رسوم إضافية هددت بها على بضائع صينية.

وتمثل تلك الهدنة الواضحة نمطا للمحادثات بين ترمب وشي، اللذين اعترفا بصداقتهما لبعضهما، وضغطا زر الإيقاف المؤقت للتدابير الحمائية بعد محادثاتهما، فقط لرؤية المفاوضات تنهار لاحقًا حول تفاصيل مثيرة للجدل.

في المقابل، رفض مسؤولو البيت الأبيض التعليق الفوري على مسألة الهدنة وتعليق الرسوم. لكن ترمب قال في وقت سابق إنه سيصدر إعلانًا عن نتائج محادثاته مع شي خلال مؤتمر صحافي في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: – العربية.نت