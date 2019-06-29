كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يشيد باجتماعه مع "بوتين" ويدعوه بـ"الشخص اللطيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيسالأمريكي، دونالد ترامب، باجتماعه يوم الجمعة، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.

ووفقًا للرئيس الأمريكي، كان الاجتماع "ممتازًا"، مضيفًا أن الرئيس "بوتين" كان "شخصًا لطيفًا".

وقال "ترامب" لشبكة "روسيا 24": "إنه رجل لطيف، أعتقد. لقد عقدنا اجتماعًا ممتازًا. يجب على بلدينا العظيمين، روسيا والولايات المتحدة، التبادل التجاري. كان اجتماع الأمس رائعًا. إنه - بوتين - رجل غير عادي".

جلس زعماء الولايات المتحدة وروسيا في محادثات استمرت ساعة ونصف يوم الجمعة، في أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين.