كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": أمريكا لن تحظر معدات "هواوي" إذا لم تكن تهديدا للأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحكومة ستسمح للشركات الأمريكية ببيع المعدات إلى شركة "هواوي" الصينية، إذا كانت لا يشكل خطرًا على الأمن القومي، - في واحدة من الإشارات النادرة بأن الولايات المتحدة قد تخفف من ضغوطها على شركة الاتصالات الصينية العملاقة.

وأضاف "ترامب" للصحفيين، يوم الجمعة: "أحب شركاتنا تبيع أشياء للآخرين ... أشياء معقدة للغاية. هذه ليست أشياء سهلة ... شركاتنا كانت مستاءة للغاية لكننا نسمح بها".

وأوضح: "لذلك إذا لم يكن الأمر يتعلق بالأمن القومي، فنحن نسمح لهم بالبيع. نترك شركة هواوي في النهاية. سنرى ما سنعقده في الاتفاقية التجارية".

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، عقب اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الحالية في أوساكا باليابان.