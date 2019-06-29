كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مقتل 15 شخصًا في عنف عشائري في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمني محلي إن 15 شخصا على الأقل قتلوا، في قتال عنيف بين عشيرتين متنافستين في وسط الصومال.

وقال عبدي ياري علمي إن أكثر من 10 آخرين أصيبوا ونزوح العديد من الأشخاص بسبب القتال في منطقة ماتابان في مقاطعة حيران.

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وقال ضاهر يوسف وهو زعيم تقليدي في ماتابان "الصراع بين ميليشيات عشيرة متنافسة ... كل شيء يتعلق برعي ملكية الأراضي في المنطقة."

ينقسم سكان الصومال المضطرب إلى عشائر وعشائر فرعية غالباً ما تنخرط في نزاعات إقليمية وحجج سياسية.