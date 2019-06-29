كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تقتل مدني خارج مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي جنديان ومدني على الأقل حتفهما عندما صدمت سيارتهم ذات العجلات الثلاث ، والتي يشار إليها عادة باسم باجاجا ، بواسطة مركبة مدرعة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي خارج مقديشو.

وقع الحادث في منطقة يلاشا بياها" على طول الطريق السريع بين مقديشو - أفغوي.

ووفقًا للسكان المحليين ، كانت جثث الضحايا ملقاة في المكان لساعات قبل نقلهم إلى مستشفى المدينة.

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بدأ الضباط في إدارة التحقيقات الجنائية التحقيق في الحادث.

وقال عمر جيلاني ، وهو شقيق لأحد الضحايا ، في حديثه إلى إذاعة صوت الصومال ، إنه تم احتجاز جنود بعثة الاتحاد الأفريقي المتورطين في الحادث.

قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) لم تعلق بعد على الحادث.

وقد سبق أن اتُهمت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بقتل المدنيين ، بما في ذلك حادثة دهلت فيها سيارات مصفحة سيارات مدنية.