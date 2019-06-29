كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة العالم يتعهدون بمعالجة تغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في البيان الختامي لمجموعة العشرين، تعهد زعماء العالم بمعالجة تغير المناخ. واوضحوا في الوثيقة التي صدرت في نهاية القمة، التي استمرت يومين، انهم سيحاولون الحصول على انبعاثات أقل من خلال العمل من أجل تمويل التنمية المستدامة والابتكار الأفضل.

وقد عملت اليابان إلى أن تصبح قمة أوساكا علامة بارزة للتقدم في القضايا البيئية، بما في ذلك معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية العالمية والتزامها بالجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.

و صرح القادة انهم "يبحثون مجموعة واسعة من التقنيات والنُهج النظيفة، بما في ذلك المدن الذكية والنظم الإيكولوجية والنهج المجتمعية."

كررت الولايات المتحدة في البيان قرارها بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ "لأنه يضر بالعمال الأميركيين ودافعي الضرائب".