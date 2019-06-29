كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" يعتزم التعاون مع شركة هواوي الصينية في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأنه يعتزم تطوير شبكات الجيل الخامس لهواوي في فنزويلا بالتعاون مع الجانب الصيني.

وحسب صحيفة "إل ناسيونال" الفنزويلية، قال "مادورو"، إن التثبيت التجريبي للمعدات سيبدأ قريبًا، مضيفًا: "تأتي تقنية الجيل الخامس إلى فنزويلا من خلال التعاون الاستراتيجي والشامل مع الصين".

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وأشار "مادورو"، إلى أن كاراكاس ستواصل التعاون مع بكين في مجال التكنولوجيا.

في وقت سابق، قال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني مياو وي، إن بكين ترحب بمشاركة الشركات ذات رأس المال الأجنبي في تطوير التكنولوجيا وسوق الجيل الخامس في البلاد.

وأعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا في 24 يونيو، أنها ستزيد استثماراتها في الجيل الخامس على الرغم من الحظر الأمريكي على منتجاتها، مع التركيز أيضًا على الأمن السيبراني والخصوصية باعتبارهما "أولوية قصوى" لمزيد من التطوير.