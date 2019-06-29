كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجرون يغادرون سفينة المساعدات الألمانية بعد تحدى قبطانها بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر أربعون مهاجرا في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة بعد رسو قبطان سفينة المساعدات الألمانية التي أنقذتهم دون إذن في ايطاليا، مما أدى إلى صد زورق آلي لشرطة الحدود الإيطالية كان في طريقه.

وصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قبطان سي ووتش 3 الذي تم احتجازه اليوم السبت، بأنه "خارج عن القانون" يعرض حياة شرطة الحدود للخطر. وقد أنقذت المجموعة الإنسانية الألمانية سي ووتش 53 شخصًا من قارب متهالك أطلقه تجار في ليبيا في 12 يونيو.

في الأيام الأخيرة، تم نقل 13 مهاجرًا من سي ووتش 3 لاسباب طبية ونقلوا إلى إيطاليا. وطلب سالفينى من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أخذ الـ 40 المتبقية، مشيرا الي ان قوارب الإنقاذ الإنسانية تساعد بشكل أساسي تجار المخدرات. في يوم الجمعة، عرضت خمس دول أخذهم.