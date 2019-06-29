كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": أمريكا لن تلغي التعريفات التجارية على البضائع الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لن تلغي التعريفات الجمركية على البضائع الصينية.

ومع ذلك، أشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه هو ونظيره الصيني شي جين بينج، قد وافقا على استئناف المحادثات التجارية.

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وقال "ترامب": "سنستمر في التفاوض ووعدت أننا على الأقل في الوقت الحالي لن نلغي الرسوم الجمركية على الصين".

وأضاف "ترامب": "لن نضيف مبلغًا إضافيًا هائلاً قدره 350 مليار دولار متبقية، التي يمكن أن تخضع للضريبة أو يمكن أن تكون تعريفات. نحن لا نفعل ذلك. سوف نعمل مع الصين حيثما توقفنا".

في اليوم السابق، كشف الرئيس الصيني شي جين بينج عن خطة جديدة كبرى لخفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز الأخرى، في محاولة لزيادة الواردات والتجارة وانفتاح الاقتصاد الصيني.