كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: ترامب وشي يتوصلان إلى هدنة تجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة انباء شينخوا الصينية، انه اتفق الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على وقف جديد لإطلاق النار في الحرب التجارية التي استمرت عامًا.

وأفاد المصدر اليوم السبت بأن الزعماء قد وافقوا على استئناف المحادثات التجارية المتوقفة، وأن الولايات المتحدة ستؤجل فرض تهديدات إضافية على البضائع الصينية.

قد سعى الزعيمان إلى وقف تصعيد الحرب التجارية الطويلة بين القوى الاقتصادية على الرغم من الشكوك حول رغبتهما في حل وسط على المدى الطويل. وتمثل الهدنة الواضحة نمطًا للمحادثات بين ترامب وشي، الذين اعترفوا بصداقتهم لبعضهم البعض، واوقفوا التدابير الحمائية بعد محادثاتهم.

