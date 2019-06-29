نجوم المعدلات.. مغربية تتربع على عرش أعلى معدلات إيطاليا

حققت التلميذة جيهان واركزيز، في نهاية السنة الدراسية الجارية، تفوقا في إيطاليا، بعدما حصلت على أعلى معدل في البلد، وهو 21/20، أو ما يسمى “lodi”.

وبحسب ما تداولته وكالات الأنباء، فإن التلميذة ازدادت في مدينة مودينا الايطالية، من أب، وأم مغربيين، ينحدران من قرية إيشت في إقليم طاطا، وتتابع دراستها في المستوى الإعدادي.

واعتبر متابعون أن تفوق جيهان في دراستها يعتبر دليلا على تفوق أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج في دراساتهم، إذ سبق لعدد منهم أن حصل على المراتب الأولى على مستوى الجامعات، والمعاهد العليا.