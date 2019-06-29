تعرف العديد من الأقاليم الجنوبية مشكلة تتعلق بالاستفادة من بطائق الإنعاش «الكارطيات» بعد وفاة المعنيين بها.
فالمعمول به هو أنه بعد وفاة أحد المستفيدين تعمد السلطة المحلية، باتفاق مع رئيس المجلس الجماعي، إلى تحويل البطاقة إلى زوجة المستفيد أو أحد أبنائه أو أقاربه، وينجز محضر بذلك، ويوجه إلى مديرية الإنعاش الوطني بوزارة الداخلية، التي لم تعد ترد على المسؤولين الترابيين.
وحسب ما جرى تداوله، فإن البطائق تصرف ولا يعرف من يستفيد منها، وهذا ما دفع رؤساء جماعات إلى التفكير في طلب مقابلة وزير الداخلية في الموضوع، لأن رؤساء الجماعات هم من يؤشرون على لوائح المستفيدين إلى جانب السلطة المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأقاليم الجنوبية.. مصير «الكارطيات» مجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.