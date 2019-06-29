ذئاب مفترسة تعيش مع عوائل في السليمانية 'صور'

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قامت عوائل في محافظة السليمانية، بترويض ذئاب برية ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺟﻤﺠﻤﺎﻝ في محافظة السليمانية.
وبحسب ما ذكره شهود عيان ان "الهدف من ذلك هو لتحويل هذه الذئاب المفترسة الى اليفة تربطها مع الإنسان علاقة إيجابية يكون فيها الذئب وسيلة للحماية".
واضافوا ان "الأطفال والصبيان أكثر إرتباطا بالذئاب التي يتم إحتضانها منذ الصغر لكي يتم تطبيعها على التعايش مع الإنسان".
واضافوا ان "الأطفال والصبيان أكثر إرتباطا بالذئاب التي يتم إحتضانها منذ الصغر لكي يتم تطبيعها على التعايش مع الإنسان".
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