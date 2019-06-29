شرطة البصرة توجه نداء الى ابناء المحافظة

وقالت قيادة شرطة المحافظة في ندائها لابناء البصرة وتلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الأجهزة الأمنية عملت على محاربة الجرائم والجرائم المنظمة بكافة انواعها، وقامت بتأسيس علاقة تعاونية مع المتظاهرين إيمانا بأن الأجهزة الأمنية هي القادرة على الحفاظ لأرواح المتظاهرين وأموالهم العامة والخاصة ولايمانها بالمطالبة الشرعية لهم".واضاف ان "هذا لايروق لعملاء المخابرات الاجنبية والمستهدفين لاقتصاد العراق وأمنه وسلمه الاجتماعي، حيث حاولوا هؤلاء حرف التظاهرات السلمية عن مسارها والمحاولة للاعتداء على المال الخاص من خلال استهداف الدور السكنية ومنازل المسؤولين والمواطنين و استدراج الأجهزة الأمنية لاستخدام القوة لحماية المال العام و الخاص"، مشيرا الى ان "اي محاولة تستهدف كسر قوة أيمان ستجابهه الاجهزة الامنية بخط عملها الصريح والواضح او التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة بقوة وحزم"، محذرا من "خطورة ذلك".وتابعت ان "ساحات وشوارع البصرة كفيلة باستيعاب كل المتظاهرين الذين ينشدون بالخير للبلاد".

يذكر ان البصرة شهدت يوم امس، تظاهرات حاشدة للمطالبة بالخدمات والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، فيما حاولوا الهجوم على منزل المحافظ اسعد العيداني الا ان القوات الامنية اطلقت النار في الهواء لتفريقهم.

