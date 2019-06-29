ميسي يصف ملاعب كوبا أميركا بـ'العار'.. ويؤكد: الكرة كانت تقفز كالارنب

كما أشار قائد التانجو إلى أنه لم يقدم أفضل أداء له بعد، في منافسات كوبا أمريكا 2019.

المنتخب الأرجنتيني فاز على فنزويلا بثنائية نظيفة، وتأهل لنصف النهائي لمواجهة البرازيل، فجر الأربعاء المقبل، الموافق 3 من شهر تموز القادم.



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات ميسي ، وقال: "هذه النسخة من كوبا أمريكا ليست الأفضل بالنسبة لي".

وفاز التانجو على فنزويلا بهدفين دون رد، ليتأهلوا لنصف النهائي لمواجهة البرازيل، مستضيفي البطولة.

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر "تويتر" تابع: "أعتقد أن الفريق كان حازمًا للغاية في جميع الأوقات".

وأضاف: "كوبا أمريكا منافسة صعبة للغاية حيث يتفوق أي فريق على الآخر".



واستطرد ميسي: "لعبنا مباراة كاملة للغاية، بشكل دفاعي لم نواجه أية مشاكل".

وأردف بشأن ملاعب المباريات في البطولة: "في الحقيقة، هذه الملاعب عار، من الصعب السيطرة على الكرة".

وانتقد ليو الملاعب: "الكرة في هذا الملعب كانت كالأرنب، تجري في كل مكان ولا يمكن السيطرة عليها".

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وعن مواجهة فنزويلا، علّق: "لم نعط لهم مساحات وكنا قريبين للغاية وانتظرنا فرصة للتحرك بسرعة".

وعن لاعبي الأرجنتين، أكد ميسي: "هناك مجموعة جيدة جدًا من اللاعبين، ما وراء كرة القدم على المستوى الإنساني هم مجموعة لطيفة للغاية".

وتحدث ميسي عن مباراة نصف النهائي أمام البرازيل وأكد صعوبتها متابعًا: "يجب أن نكون في غاية التركيز أمام البرازيل".

وأكمل: "من الصعب أن نقول من المفضل بين الأرجنتين والبرازيل، وأكثر من ذلك في كوبا أمريكا، البطولة على أرضهم وبين جمهورهم".

وأتم ميسي تصريحاته بشأن المدرب ليونيل سكالوني: "أرى سكالوني متحد جدًا مع فريقه التدريبي ومعنا، لدينا هدف ونحن نسير جنبا إلى جنب"