نائب يكشف عن وفاة قيادي بالحشد تعرض 'لتعذيب' بمكتب مكافحة مخدرات البياع

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، السبت، عن وفاة القيادي في الحشد الشعبي جواد كاظم شبل سلطان نتيجة التعذيب في مكتب مكافحة المخدرات بالبياع، داعيا وزير الداخلية الى فتح تحقيق فوري بالحادث. وقال عليوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حزب البعث وبعض الخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه سمعة وزارة الداخلية من خلال عمليات التعذيب والوصول إلى حد الموت"، لافتا الى أنة ذلك "جزء من عمل ازلام النظام البائد".



وطالب وزير الداخلية، بـ "فتح تحقيق فوري بمقتل المجاهد المجنى عليه جواد كاظم شبل سلطان معاون لواء ٢٩ أنصار الحجة بالحشد الشعبي الذي تعرض للقتل في مكتب مخدرات البياع وخلال ليلة واحدة توفي من آثر التعذيب دون تدوين أقواله".

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