ترامب عن استضافة السعودية قمة العشرين: مكان رائع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن عقد قمة قادة العشرين المقبلة في السعودية ستكون في "مكان رائع".

وأضاف ترامب - في تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماعات قادة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية - أنه ناقش مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الجهود التي تقوم بها السعودية في محاربة الإرهاب.

أشار الرئيس الأمريكي إلى أن السعودية تتعامل مع قضية جمال خاشقجي بجدية، وهناك العديد من الأشخاص يخضعون للمحاكمة.

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من ناحية أخرى قال ترامب إنه سيتوجه غدا الأحد، إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وربما يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأكد أن قمة قادة مجموعة العشرين كانت موفقة على جميع المستويات، مضيفا أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أدى عملا جيدا، مضيفا "تحدثنا خلال القمة عن تأمين مستقبل التجارة الدولية والأمن العالمي، وأجريت العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة دول العالم مثل السعودية وروسيا والهند وغيرها".

وأشار ترامب إلى لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مؤكدا أن استجابة الصين للولايات المتحدة كانت إيجابية في المحادثات التجارية، مضيفا أن واشنطن ستستمر في التفاوض مع الصين ولن تقوم برفع الرسوم الجمركية ولن تزيدها أيضا، موضحا أن الصين ستكون هي المشتري الأكبر لمنتجاتنا الزراعية.