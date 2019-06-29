رغبة إسبانية في التعاقد مع المغربي زياش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى نادي إشبلية الإسباني استعداده لدفع مبلغ 30 مليون يورو لأياكس أمستردام الهولندي، من أجل التعاقد مع نجمه المغربي حكيم زياش في فترة الانتقالات الصيفية.

ويمثل هذا المبلغ قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد الذي يربط نجم المغرب بأياكس، حسبما ذكرت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية.

ويسعى النادي الأندلسي للتعاقد مع صانع ألعاب جديد، وذلك تحسباً لمنافسات الموسم المقبل، وبصفة خاصة مسابقة الدوري الأوروبي التي يملك فيها الرقم القياسي في عدد مرات الفوز.

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وظهر زياش بشكل رائع خلال الموسم الماضي؛ حيث قاد أياكس للترشح لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن الفوز بثنائية دوري وكأس هولندا.

ومنذ انتقاله لأياكس في صيف 2016، شارك زياش في 130 مباراة سجل خلالها 40 هدفاً وأهدى 61 تمريرة حاسمة.

ويركّز زياش على مسيرته مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا، وذلك على أمل قيادته لتجديد العهد مع اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 43 عاماً.