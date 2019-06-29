ماي تتعهد بالتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

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العين الإخبارية - وكالاتالسبت 2019/6/29 11:03 صباحا بتوقيت أبوظبي
رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي-أرشيفية
تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، السبت، بالتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم.
وقالت ماي، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة "العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية، إنها مباحثاتها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تضمنت عدة محاور من بينها مسار التقدم في العملية السياسية باليمن.
وشدد على ضرورة اتباع الحكومة الروسية طريق مختلف إذا أرادت علاقات جيدة مع بريطانيا.
وأشارت إلى أن بريطانيا ستضع قيودا حتى لا يستخدم الإرهابيون خدمات البث المباشر في أعمالهم.
وفي في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا باليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة، أصدرت بيانا أكد فيه العمل لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وشددت الدول المشاركة في البيان مجددا على الالتزامات المتصلة بأسعار الصرف التي أعلنها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس 2018.
كما أكد المجتمعون دعم الإصلاح الضروري في منظمة التجارة العالمية لتطوير مهامها، مشيرين إلى أن السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية.
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