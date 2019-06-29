السيسي يؤكد دعم مصر للجهود الأممية في صون السلم والأمن

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لصون الأمن والسلم الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت، على هامش أعمال قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد الملفات والقضايا الإقليمية، خاصةً الأوضاع في ليبيا.

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وأكد السيسي ثوابت سياسة مصر الخارجية في هذا الصدد التي تستند إلى أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية وصون مقدرات شعبها ودعم مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، أعرب "جوتيريس" عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، لا سيما من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة، مشددا على دورها المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط، وحرص الجانب الأممي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيطها الجغرافي المضطرب وترسيخ أسس السلم والأمن.

وفيما يتعلق بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، أشار الأمين العام إلى تعويل الأمم المتحدة على الدور المصري الحيوي لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأفريقي.

وأكد السيسي تطلعه لدفع التعاون والتكامل بين المنظمتين في إطار قيادة مصر للعمل الأفريقي المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ أجندتي التنمية 2030 و2063، والتعامل مع تحديات السلم والأمن التي تجابهها القارة، وتعزيز جهود بناء السلام.