بوتين يؤيد رئاسة السعودية لقمة العشرين 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأييد بلاده لرئاسة السعودية للقمة القادمة لقادة مجموعة العشرين في 2020. وأضاف بوتين -في تصريحات السبت عقب لقائه مع ولي العهد السعودي- أنه سعيد بمناقشة كيفية بناء تعاون مشترك في حقول الطاقة بين موسكو والرياض. وكما عبر الرئيس الروسي عن شكره للدعوة التي وجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له لزيارة السعودية. وتختتم قمة مجموعة العشرين المنعقدة في اليابان أعمالها السبت وسط آمال بتبديد مخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية التي هيمنت على مناقشات قادة الدول خلال فعاليتها التي انطلقت أمس الجمعة.

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