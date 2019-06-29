لقاءات مكثفة لولي العهد السعودي في ختام قمة العشرين

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، السبت، لقاءات مكثفة مع قادة وزعماء الدول المشاركة بقمة "العشرين" المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني والأخير للقمة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان الرئيس جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، على هامش القمة حيث بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.





كما التقى ولي العهد السعودي الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبحثا، خلال اللقاء، سبل زيادة الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا، والتعاون في مجال التصنيع العسكري.





Advertisements

مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، كانت أهم محاور اللقاء الذي عقده ولي العهد السعودي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.





كما بحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو علاقات التعاون بين المملكة والبرازيل، وأهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.





كما التقى ولي العهد السعودي برئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري ، تم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين المملكة والأرجنتين، وسبل تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.





وحضر اللقاءات عدد من الوزراء السعوديين والمسؤولين من بينهم الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

