مدير منتخب مصر يكشف السبب الحقيقي لعودة عمرو وردة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر السبب الحقيقي لعودة عمرو وردة لاعب الفريق لمعسكر "الفراعنة" في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

وكان هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر صباح الأربعاء الماضي استبعاد وردة من معسكر "الفراعنة" لأسباب أخلاقية قبل التراجع عن قراره فجر الجمعة.

وقرر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد تخفيض عقوبة استبعاد عمرو وردة من الاستبعاد النهائي إلى الإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد كواليس في عودة عمرو وردة لمعسكر المنتخب، وأتحدث فقط عن قرارات".

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وأضاف: "اتخذنا قرارا بمعرفة المدير الفني خافيير أجيري وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد باستبعاد اللاعب، وأبلغني اتحاد الكرة صباح اليوم الجمعة بعودة اللاعب للمعسكر".

وأتم: "كما ذكر القرار من اتحاد الكرة سيشارك اللاعب في التدريبات وسيكون إيقافه حتى مباراة أوغندا المقبلة فقط".

وتلعب مصر مع أوغندا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة، علما بأن "الفراعنة" يحتلون الصدارة برصيد 6 نقاط.