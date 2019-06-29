فيديو.. ترامب يُحرج أردوغان بسبب محمد بن سلمان في قمة العشرين

كتب: ضياء السقا

كشف مقطع فيديو نشرته قناة العربية، عن تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لموقف محرج من جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال التقاط الصورة الجماعية في أعمال الدورة الـ14 لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

وأظهرت اللقطات أن أردوغان قام بتغيير مكانه ليصبح بالصورة الجماعية بجوار ترامب، إلا أن الأخير تجاهله تماما، وظل يتحدث مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الذي كان يقف على يساره.

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وكان قادة مجموعة الـ20 افتتحوا قمتهم، الجمعة، في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.