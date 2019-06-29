مراد في حفل تخريج طلاب liu بالنبطية: العلم هو الطريق الوحيد لبناء الاوطان

أشار وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ إلى ان "النائب ​عبد الرحيم مراد​ آمن أن العلم هو الطريق الوحيد لبناء الاوطان ، وعمل بجهد لاتاحة الفرصة للالتحاق بموكب العلم لكل المواطنين ذكورا واناثا صغارا وكبارا دون تفرقة".

وفي كلمة له خلال حفل تخريج طلاب الجامعة ال​لبنان​ية – الدولية في ​النبطية​ رأى مراد أن "النجاح ليس سهلا وشروطه المثابرة والانفتاح على الثقافات والافكار والتفكير والابداع والقدرة على التعلم مدى ​الحياة​"، مضيفا:"قدركم وقدري ان نكون في زمن ​العجز​ وزمن ​الفساد​، وزمن دولتنا فيه غير متماسكة ، لكن تذكروا انه عندكم الخيار ان تتركوا لبنان وتحرموه من كفاءاتكم ، واما ان تناضلوا في سبيل الوطن وتجندوا فيه كل خبراتكم لانمائه وان تلعبوا ادوارا قيادية في خدمته وخدمة الناس وان تكونوا مثلا في النزاهة والتجرد".

وتوجه مراد الى ​الطلاب​ مؤكدا أن "مكانكم في بلدكم وبين اهلكم وفي ارضكم وليس في الغربة ، دوركم الانماء و​القيادة​ في خدمة البلد واهلكم".