أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إلى ان "النائب عبد الرحيم مراد آمن أن العلم هو الطريق الوحيد لبناء الاوطان ، وعمل بجهد لاتاحة الفرصة للالتحاق بموكب العلم لكل المواطنين ذكورا واناثا صغارا وكبارا دون تفرقة".
وفي كلمة له خلال حفل تخريج طلاب الجامعة اللبنانية – الدولية في النبطية رأى مراد أن "النجاح ليس سهلا وشروطه المثابرة والانفتاح على الثقافات والافكار والتفكير والابداع والقدرة على التعلم مدى الحياة"، مضيفا:"قدركم وقدري ان نكون في زمن العجز وزمن الفساد، وزمن دولتنا فيه غير متماسكة ، لكن تذكروا انه عندكم الخيار ان تتركوا لبنان وتحرموه من كفاءاتكم ، واما ان تناضلوا في سبيل الوطن وتجندوا فيه كل خبراتكم لانمائه وان تلعبوا ادوارا قيادية في خدمته وخدمة الناس وان تكونوا مثلا في النزاهة والتجرد".
وتوجه مراد الى الطلاب مؤكدا أن "مكانكم في بلدكم وبين اهلكم وفي ارضكم وليس في الغربة ، دوركم الانماء والقيادة في خدمة البلد واهلكم".
كانت هذه تفاصيل خبر مراد في حفل تخريج طلاب liu بالنبطية: العلم هو الطريق الوحيد لبناء الاوطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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