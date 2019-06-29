التقى مفوض ​الشرق الاوسط​ لحقوق الانسان في ​اللجنة الدولية لحقوق الانسان​ هيثم بو سعيد مع نقيب الأطباء في ​لبنان​ الدكتور شرف بو شرف بحضور نائب النقيب الدكتور دريد عويدات وعضو لجنة العلاقات الدولية في النقابة الدكتور اسامة شمص وعضو صندوق النقابة الدكتور محمود الموسوي. وتناول المجتمعون وضع ​نقابة الأطباء​ والأمور الاستشفائية والإنسانية وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم إنسانية دولية تحمي الطبيب كونه يتعامل بأمور استشفائية صحية أساسها إنساني بين اللجنة الدولية لحقوق الانسان ممثلة بالدكتور هيثم بو سعيد ونقابة الأطباء في لبنان ممثلة بالنقيب شرف بو شرف بإشراف لجنة العلاقات الدولية الموجودة في النقابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوسعيد ناقش مع نقابة الأطباء في بيروت آلية حماية لحقوق الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.