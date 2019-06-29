المرعبي: نحن ضد صفقة القرن ولسنا بلدًا يباع ويشترى

أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب طارق المرعبي، في تصريح تلفزيوني، "أننا ضد صفقة القرن ولسنا بلدًا يباع ويشترى"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد صفقات منزلة ويمكن فرضها علينا".
وشدد المرعبي على أن "المواطن اللبناني موجود والدولة اللبنانية موجودة"، متمنيًا أن "تصلنا مساعدات غير مشروطة. وفي حال سنقبل بها فيجب أن يكون هناك توافق بين جميع الأفرقاء السياسيين في هذا الخصوص".
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