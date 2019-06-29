المرعبي: نحن ضد صفقة القرن ولسنا بلدًا يباع ويشترى

أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​​طارق المرعبي​، في تصريح تلفزيوني، "أننا ضد ​صفقة القرن​ ولسنا بلدًا يباع ويشترى"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد صفقات منزلة ويمكن فرضها علينا".

وشدد المرعبي على أن "المواطن اللبناني موجود و​الدولة اللبنانية​ موجودة"، متمنيًا أن "تصلنا مساعدات غير مشروطة. وفي حال سنقبل بها فيجب أن يكون هناك توافق بين جميع الأفرقاء السياسيين في هذا الخصوص".