القوات بينو استنكرت بيانا تحريضيا وزع في البلدة يتناول العيش المشترك

استنكر حزب ​القوات اللبنانية​ في مركز بينو في بيان "المنشورات التي وزعت في البلدة لبث التفرقة بين الاهالي".

اضاف البيان: "إننا إذ نستنكر بشدة المنشورات التي تم رميها في شوارع البلدة، لبث التفرقة بين أهالي بينو الحبيبة، نؤكد الثوابت الوطنية التي تنتهجها القوات اللبنانية في كل زمان ومكان. ونشدد على أن العيش الواحد هو المسار الذي يطبع حياتنا مع كل الأفرقاء من بينو وخارجها. وإن أي محاولة لبث الفتنة بين أبناء البلدة مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي بعيدة كل البعد عن وحدة صف أبناء بينو المعتادة. كما نطلب من ​الأجهزة الأمنية​ التوسع في التحقيق لمعرفة هوية من يحاول بث الفتنة بين أبناء البلدة".