أرسلان: التعدّي على كرامات الناس ولقمة عيشهم لا يليق بالدولة وهيبتها

استنكر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان "ما تعرض له اصحاب لقمة العيش الكريمة من مشايخ ومدنيين في ضهر البيدر"، معتبرا ان "هذا التعدي على كرامات الناس ولقمة عيش الناس من قبل بعض الموتورين لا يليق بالدولة وهيبتها، وليتذكر الجميع القول المأثور قطع الأرزاق من قطع الأعناق،وليتذكروا أيضا المثل الشهير الظلم بالسويّة عدل بالرعيّة".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكد ارسلان اننا "سنكون بالمرصاد لكل من يتطاول على الناس وخاصة على أهل الدين وننبّه من هذه الممارسات الشاذة ولا يجوز السكوت عن تلطي بعض المرتزقة والميليشيات وتجار الطوائف والمذاهب خلف الأجهزة الأمنية لتغطية موبقاتهم".
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