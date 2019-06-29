أرسلان: التعدّي على كرامات الناس ولقمة عيشهم لا يليق بالدولة وهيبتها

استنكر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير ​طلال أرسلان​ "ما تعرض له اصحاب لقمة العيش الكريمة من مشايخ ومدنيين في ​ضهر البيدر​"، معتبرا ان "هذا التعدي على كرامات الناس ولقمة عيش الناس من قبل بعض الموتورين لا يليق ب​الدولة​ وهيبتها، وليتذكر الجميع القول المأثور قطع الأرزاق من قطع الأعناق،وليتذكروا أيضا المثل الشهير الظلم بالسويّة عدل بالرعيّة".

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أكد ارسلان اننا "سنكون بالمرصاد لكل من يتطاول على الناس وخاصة على أهل الدين وننبّه من هذه الممارسات الشاذة ولا يجوز السكوت عن تلطي بعض المرتزقة والميليشيات وتجار ​الطوائف​ والمذاهب خلف ​الأجهزة الأمنية​ لتغطية موبقاتهم".