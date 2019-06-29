الحريري استقبل فوشيه والشعار عارضا الأوضاع

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​"، السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى الحريري مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​، الذي قال على الأثر: "شكرت دولته على الجهد الذي بذله لإطلاق سراح الشيخ أيمن خرما بعد توقيفه، خصوصا أنه تبين أنه لم يكن مدانا بشيء. كما تحدثنا في أمور عدة لها علاقة بالمجلس الشرعي ودائرة الأوقاف في طرابلس".

واستقبل الحريري أيضا، الطفل النابغة في مجال البرمجة والترميز Programing and Coding زين سنو، الذي يعيش في ​الولايات المتحدة الأميركية​. وأطلع على أعماله في مجال البرمجة بشكل عام.

ويذكر أن الطفل سنو قام في عام 2016، حين كان في التاسعة من عمره، ببرمجة وعرض على برنامج Kahoot لجمهور من 100 شخص بالغ في ​مؤتمر​ XSW.edu. وفي عام 2017، قدم عرضا حول coding micro: bit في مهرجان iPadpalooza 2017، وكان أصغر مقدم على الإطلاق في المؤتمر. وكذلك شارك خلال العام نفسه في مؤتمر الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم ISTE.