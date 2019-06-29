امن الدولة اوقفت مطلوبا بترويج المخدرات وتعاطيها

أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة بعد عملية رصد وملاحقة، على طريق عام بلدة قرحا في ​وادي خالد​ اللبناني (ع.أ.) المطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم ترويج ​عملة مزيفة​، ومشتبه بقيامه بترويج المخدرات وتعاطيها.

وبناء لإشارة القضاء المختص، أودع الموقوف مع كامل ملف التحقيق ​مكتب مكافحة المخدرات​ في الشمال.