أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة بعد عملية رصد وملاحقة، على طريق عام بلدة قرحا في وادي خالد اللبناني (ع.أ.) المطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم ترويج عملة مزيفة، ومشتبه بقيامه بترويج المخدرات وتعاطيها.
وبناء لإشارة القضاء المختص، أودع الموقوف مع كامل ملف التحقيق مكتب مكافحة المخدرات في الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة اوقفت مطلوبا بترويج المخدرات وتعاطيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.