بوتين: روسيا تدعم رئاسة السعودية لقمة العشرين العام المقبل

اعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ان ​روسيا​ تدعم رئاسة ​السعودية​ ل​قمة العشرين​ العام المقبل، واكد بوتين على هامش قمة العشرين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حرصه على تعزيز سبل تعاون روسيا والسعودية في مجال ​الطاقة​. اضاف قائلا "أشكر الملك سلمان على دعوتي لزيارة السعودية الخريف المقبل، مؤكدا انه سيلبي الدعوة. ورأى الرئيس الروسي أن العمل على استقرار أسواق الطاقة يأتي بنتائج إيجابية.

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