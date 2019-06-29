الجيش اليمني أعلن إلحاق خسائر بشرية بـ"أنصار الله" شمال لحج

أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، "إحباط محاولة تقدّم لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، في مناطق الشريجة وحيفان وحمالة شمال محافظة لحج جنوب اليمن".

وذكر أنّ "المواجهات أدّت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر "أنصار الله" وإجبار من تبقّى منهم على التراجع".

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، بأنّ "طيران ​التحالف العربي​ شنّ غارة على جبل الحمام في منطقة كرش بمديرية القبيطة"، مبيّنةً أنّ "طيران التحالف نفّذ 6 غارات على منطقة يسنم في مديرية باقم شمال محافظة صعدة الحدودية مع ​السعودية​".