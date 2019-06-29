زعيم كوريا الجنوبية أشاد خلال لقائه بوتين بدور موسكو في التسوية الكورية

أعلنت الإدارة الرئاسية في ​كوريا الجنوبية​، أنّ "الرئيس الكوري الجنوبي ​مون جاي إن​، أشاد خلال اجتماعه مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ على هامش أعمال قمة "​مجموعة العشرين​" الكبار في مدينة أوساكا اليابانية، بالدور البنّاء الّذي تلعبه ​روسيا​ من أجل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأوضحت في بيان، أنّ "الرئيس لفت إلى أنّه يعتزم الحفاظ على الاتصالات الوثيقة والتعاون مع روسيا"، مبيّنةً أنّ "الرئيس الروسي شكر بوتين على صلابة موقفه الّذي أظهره خلال لقائه مع زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ بشأن ضرورة تحقيق نزع ​السلاح النووي​ من خلال الحوار".

وذكرت أنّ "بدوره، أشاد الرئيس الروسي بجهود نظيره الكوري الجنوبي الداعية للحوار بين الكوريتين، فضلًا عن استعداده لتقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية".