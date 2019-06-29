رئيس وزراء اليابان: جهود لتخفيف التوترات بالشرق الأوسط وماكرون وبن سلمان دعما زيارتي إيران

لفت رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، في ختام اجتماع قمة "​مجموعة العشرين​" في أوساكا باليابان، إلى أنّ "التوترات بين بعض الدول تشكّل تحديًا للنمو الاقتصادي، ويجب صياغة مبادئ تقود العالم لمستقبل اقتصادي أفضل وعادل مع سوق تجاريّة حرّة ومفتوحة".

وأكّد أنّه "لا بدّ من تأمين بيانات جديدة رقميّة في ظلّ العولمة وانتشار الذكاء الصناعي"، مركّزًا على أنّ "حماية البيانات الرقمة أمر مهمّ، وتوفّرها بشكل حر أمر مهمّ أيضًا". وأوضح أنّ "جهود بعض الدول وحدها لا تحلّ المشكلات العالميّة، ويجب مشاركة الجميع في حلول دائمة. على "مجموعة العشرين" مسؤوليّة كبيرة لأنّها تمثّل 80% من اقتصاد العالم".

ورأى آبي "وجوب أن تتحد كلّ الدول لتتشارك رؤية واحدة تهدف إلى القضاء على ​التلوث​ العالمي بحلول عام 2050"، داعيًا إلى "علاقات بنّاءة ومتينة بين أكبر اقتصادين في العالم أي ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​"، مبيّنًا أنّ "تعزيز التعليم أساس للنمو المستدام ويجب أن تتمكّن كلّ فتاة وكلّ فتى حول العالم بمستوى تعليم جيّد". وذكر أنّ "العولمة تشجّع نمو الاقتصاد ويجب معالجة الثغرات التي تتوسع باستمرار".

وشدّد على أنّ "التوترات تزداد في ​الشرق الأوسط​ وجهود كثيرة تبذل لتخفيفها"، مشيرًا إلى أنّ "زيارتي إلى ​إيران​ خطوة لتخفيف التوتّر بشأن طهران، ولمست تأييدًا قويًّا لها من الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ وولي العهد السعودية ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​ كخطوة لتخفيف التوتر بالمنطقة".