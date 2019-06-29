ترامب: لن نرفع الرسوم الجمركية على الصين على الأقل في الوقت الحالي

اشار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الى انه قد يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي في المنطقة منزوعة ​السلاح​ خلال زيارتي ل​كوريا الجنوبية​. اضاف ترامب بعد لقائه الرئيس ​الصين​ي، "مباحثاتي مع الرئيس الصيني كانت مثمرة وسنواصل مفاوضاتنا ولن نضيف مزيدا من التعريفات الجمركية عليها". واكد اننا "لن نرفع الرسوم الجمركية على الصين على الأقل في الوقت الحالي".

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