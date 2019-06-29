شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اعلامى: معتز مطر و محمد ناصر شخصيات بهلوانية وقنوات الإخوان كاذبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسن عماد مكاوى ، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن معتز مطر و محمد ناصر ، العاملين فى قنوات جماعة الإخوان الإرهابية ، هم شخصيات بهلوانية وليسوا اعلاميين ، مشيرا الى أنهم يعتمدون على الاثارة و تهييج الجماهير وإختلاق الأكاذيب .
وأضاف حسن عماد مكاوى ، فى تصريحات له ، أن معتز مطر و محمد ناصر ، يخلطان الأخبا بالأراء من أجل تحريض المواطنين ، وبالتالى فإن أهدافهم مفضوحة لمن يعى ، ومعظم جماهيرهم من المتعاطفين و المنتمين للإخوان ، موضحا أن قنوات الاخوان هى قنوات مأجورة و دعائية ، ولا تمارس الإعلام ، لأن الاعلام مرتبط بالصدق والمعلومات الحقيقية وأن الدعاية مرتبطة بالمبالغة و نشر الأكاذيب وخلط الأخبار فى توليفه تضلل الجمهور ، وهو ما تعتمد عليه قنوات جماعة الإخوان .
كانت هذه تفاصيل خبر خبير اعلامى: معتز مطر و محمد ناصر شخصيات بهلوانية وقنوات الإخوان كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.