شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اعلامى: معتز مطر و محمد ناصر شخصيات بهلوانية وقنوات الإخوان كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسن عماد مكاوى ، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن معتز مطر و محمد ناصر ، العاملين فى قنوات جماعة الإخوان الإرهابية ، هم شخصيات بهلوانية وليسوا اعلاميين ، مشيرا الى أنهم يعتمدون على الاثارة و تهييج الجماهير وإختلاق الأكاذيب .

وأضاف حسن عماد مكاوى ، فى تصريحات له ، أن معتز مطر و محمد ناصر ، يخلطان الأخبا بالأراء من أجل تحريض المواطنين ، وبالتالى فإن أهدافهم مفضوحة لمن يعى ، ومعظم جماهيرهم من المتعاطفين و المنتمين للإخوان ، موضحا أن قنوات الاخوان هى قنوات مأجورة و دعائية ، ولا تمارس الإعلام ، لأن الاعلام مرتبط بالصدق والمعلومات الحقيقية وأن الدعاية مرتبطة بالمبالغة و نشر الأكاذيب وخلط الأخبار فى توليفه تضلل الجمهور ، وهو ما تعتمد عليه قنوات جماعة الإخوان .

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