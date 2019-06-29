الخزامة” ” والمسك”.. تسميات جديدة لشوارع تطوان تُغضب نشطاء “فيسبوك”

استنكر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بتطوان، إشراف مصلحة النظام المعلوماتي الجغرافي على تثبيت 44 لوحة في شوارع وأحياء المدينة تحمل تسميات أعشاب.

وكشف النشطاء ذاتهم من خلال العديد من التعليقات على مواقع التواصل، أن أسماء مثل شارع “الخزامة” و”المسك”، تسيء لسكانة الحمامة البيضاء، واعتبروها طمسا لهوية وثقافة المدينة.

وأضاف النشطاء ذاتهم أن الشوارع يجب تسميتها بأعلام مقاومين ورياضيين وفنانين قدموا الغالي والنفيس لخدمة وطنهم، وبصمو أسمائهم بمداد من ذهب، في حين اعتبر البعض الآخر أن العديد من الشوارع والأحياء في تطوان دون تسمية وتنتظر مقرر جماعي ينهي محنتها.