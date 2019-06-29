ماذا قال ميسي بعد الفوز والتأهل في كوبا أميركا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، انتقاده لملاعب البرازيل بعد الفوز على منتخب فنزويلا بنتيجة هدفين نظيفين، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أميركا.

وذكر ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من العار أن تكون ملاعب كوبا أميركا بهذا السوء، أرضية ملعب ماراكانا سيئة للغاية، لدرجة أنه يبدو لك أن الكرة بداخلها أرنب يركض في كل اتجاه، من شدة سرعتها، وهو ما يصعب السيطرة عليها، وهذا رغم أن مهاجمي الأرجنتين يمتازون أيضا بالسرعة".

لكن من جهة أخرى، اعترف "البرغوث" بضعف أدائه في البطولة، قائلًا "هذه النسخة من كوبا أميركا لا تعد الأفضل بالنسبة لي".

وسجل نجم برشلونة هدفا واحدا في البطولة حتى الآن، من ركلة جزاء في شباك باراغواي.

Advertisements

وعن أسلوب اللعب أمام فنزويلا، قال "لعبنا بثلاثة مهاجمين، وهي خطة تفرض على اللاعبين الثلاثة في الأمام الركض كثيرا، وتكون شاقة للغاية، لأن المهام متساوية بينهم".

وحول مواجهة "السامبا" المرتقبة في نصف النهائي، أجاب ميسي "نعلم أن منتخب البرازيل يضم بين صفوفه لاعبين مميزين، قادرين على صناعة الفارق في أي وقت".

وأتم قائد "التانغو": "من الصعب تحديد المرشح الأقرب للفوز بهذا اللقاء، رغم أن البرازيل تتمتع بمتسع من الوقت، ويوم راحة إضافي، لكنها ستكون مباراة مثل كل لقاءات البرازيل والأرجنتين".