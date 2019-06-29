مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، يخشى رحيل الفرنسي بول بوغبا، في ظل اهتمام يوفنتوس، وريال مدريد به، لذلك يسعى لتحصين هذا المركز بلاعب من العيار الثقيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ سولسكاير، وضع عينه على إيفان راكيتيتش، لافتة إلى أنَّ يونايتد قدَّم عرضًا لبرشلونة، من أجل الحصول على خدمات الكرواتي مقابل 35 مليون يورو، وهو ما قابله مسؤولو النادي الكاتالوني بالرفض.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ برشلونة لن يفرط في لاعبه الكرواتي بأقل من 50 مليون يورو.

وكان يونايتد، قد أبدى اهتمامه بضم راكيتيتش قبل 6 أسابيع، إلا أن اللاعب أكد رغبته في الاستمرار مع البارسا، وهو نفس الأمر الذي أكده الفرنسي صامويل أومتيتي بعدما علم باهتمام "الشياطين الحمر" بالحصول على خدماته.