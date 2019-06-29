حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا، ويحصل انخفاض في شدة الحر، لتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 22، صفد 28 – 19، طبرية 35 – 24، الناصرة 30 – 21، حيفا 29 – 24، يافا 29 – 24، القدس المحتلة 28 – 19، عسقلان 29 – 23، عين جدي (البحر الميت) 37 – 28، بئر السبع 32 – 21، أم رشرش (إيلات) 38 – 27.
أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدلات السنوية، وتبقى احتمالات سقوط أمطار محلية خفيفة في المناطق الشمالية قائمة.
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