تفاصيل قتل اب لبناته الثلاث بإغراقهن في حوض مياه بصنعاء

أقدم مواطن في منطقة الصافية وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، صباح اليوم، وبدم بارد، على قتل بناته الثلاث، بعد إغراقهن بالماء، ثم لاذ بالفرار.

وذكرت مصادر محلية بحسب "العاصمة أونلاين" أن المواطن ويدعى علي عبدالله النعامي، قام بإغراق بناته الثلاث في برميل ماء، حتى فارقن الحياة، ثم وضعهن على الفراش وغطى عليهن بالبطانيات ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت المصادر أن بناته الثلاث طالبات يدرسن في مدرسة النجاح وهن: ملاك (15 سنة في الصف التاسع أكملت الامتحانات الأربعاء الفائت) ورغد (10 سنوات في الصف السادس) ورهف (7سنوات في الصف الثاني).

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مصدر مطلع تحدث عن الجريمة، ويقول: الأسرة كانت تسكن في بيت للإيجار في منطقة الصافية بحارة النصر جوار جامع الحسن وسط صنعاء، ومؤخراُ طالبهم صاحب البيت بإفراغه، في حين لم يجدوا بيت آخر للإيجار بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسرة، كغيرها من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضاف" أن الأم اضطرت لتفريغ غرفة في منزل أهلها، لنقل أثاث بيتها للسكن المؤقت فيه، حتى يتسنى لهم البحث عن منزل مناسب.

وتابع المصدر " ذهبت الأم الصباح إلى منزل أهلها لتقوم بتجهيز الغرفة التي ستنقل إليها، وتركت بناتها ووالدهن لتنظيف البيت وتجهيز الأثاث، موضحاٌ: أن والد الفتيات أخذ سطل مليئ بالماء، وغرقهن واحدة تلوى الأخرى، حتى فارقن الحياة، وثم وضعهن فوق السرير وغطاهن بالبطانيات، ثم لا بالفرار ولم يجدوا لها أثر.

ولاقت الجريمة استنكاراً واسعاً هزت الشارع اليمني، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الجريمة معبرين عن استنكارهم لهذه الجريمة.