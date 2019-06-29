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الشيوخ الأمريكي يحبط تشريعاً يقيد صلاحيات ترامب ضد إيران

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أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي،الجمعة، تشريعاً كان سيمنع الرئيس دونالد ترامب، من شن هجوم على إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، إلا في حالة الدفاع عن النفس.

وجرى ذلك بتأييد 50 عضواً ورفض 40 وهو ما ضمن عدم حصول التشريع على 60 صوتاً لأزمة لإقراره من قبل المجلس كتعديل لمشروع قانون سياسة الدفاع السنوية .

وامتنع عشرة أعضاء عن التصويت.

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وزاد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهرين الماضيين، بعد قرار ترامب في العام الماضي بسحب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.

ويقول معارضو التشريع الجمهوريون، إنه "سيفرض قيوداً غير ضرورية على ترامب إذا واجه تهديداً من إيران".

لكن المؤيدين له يقولون، إنه "ضروري لضمان احتفاظ الكونغرس بحقه الدستوري في إعطاء الإذن باستخدام القوة العسكرية، وتقليل فرص الحسابات الخاطئة التي قد تدفع البلاد إلى حرب طويلة".

وكانت واشنطن ألغت في الأسبوع الماضي ضربة جوية ضد إيران قبل دقائق فقط من موعدها.

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