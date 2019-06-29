شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تواصل تحركاتها الحثيثة لكشف فجور عصابة تميم والان مع التفاصيل

واصلت المعارضة القطرية تحركاتها الحثيثة ومساعيها الدؤوبة، لكشف فجور عصابة تميم العار، إذ نظمت ندوات في لاهاي بهولندا لكشف انتهاكات النظام القطري، تجاه المواطنين القطريين، وعرت فيها تهجير الحمدين لقبيلة الغفران وسلب ممتلكاتهم في اضطهاد معلن.

وكشف المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، عن تنظيم المعارضة القطرية عدة ندوات فى هولندا، من أجل كشف انتهاكات النظام القطرى ضد قبيلة الغفران القطرية وسحب الجنسية من أفراد تلك العائلة.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": من لاهاى هولندا، ندوات واجتماعات عن عديمي الجنسية من القطريين، سوف نشارك فى طرح حقوق قبيلة الغفران فى قطر وتعنت حكومة قطر فى مواصلة انتهاك حقوق الإنسان ونقض المعاهدات المصادق عليها.

وتابع جابر الكحلة المرى: ندوات حقوقية فى هولندا عن عديمى الجنسية، سوف نطرح قضية انتهاك حقوق قبيلة الغفران بكل تبعاتها واستهتار حكومة قطر فى المعاهدات التى صادقت عليها.

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كما أكد المعارض القطرى، صالح الغفراني المري، أن أبناء قبيلة الغفران القطرية فضحوا الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري ضد القبائل القطرية.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": من لاهاي أبناء قبيلة الغفران في قطر، يشرحون قضية إسقاط الجنسية والظلم المستبد من قبل حكومة قطر أمام الحقوقيين الغربيين.

وتابع صالح الغفرانى المرى: الحقوقيون الغربيون أصابهم ذهول من إجرام الحكومة القطرية حتى الميت لم يسلم منهم.

التحركات الجديدة التي بدأتها المعارضة القطرية تهدف إلى فضح انتهاكات تنظيم الحمدين أمام المجتمع الدولي، في وقت تشهد فيه تحركات أخرى موازية في مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية.