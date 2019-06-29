شكرا لقرائتكم خبر عن تحالفات شيطانية بين حزب الإخوان ومليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

منذ انقلابها على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014، ظلت مليشيا الحوثي الإنقلابية جماعة ارهابية تبث أفكارها الطائفية بقوة مليشياتها، لكن حزب الإخوان المسلمين في اليمن كان أداة قطرية إيرانية تركية الضمير تمارس ألاعيبها من تحت الطاولة.

ومؤخرا انكشفت تحالفات شيطانية بين حزب الإخوان ومليشيات الحوثي كان أبرزها اثارة الصراعات في تعز.

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وظلت محافظة تعز ضحية مخططات الإرهاب لفترة طويلة، ولا تزال قبضث الإخوان على تعز بالغة القوة بعد تسيس جماعة الحوثي للصراع في اليمن وتبنيه حركة الإخوان المسلمين بشكل غامض وسري.

وشن الإعلامي السعودي خالد المطرفي، اليوم، هجومًا حادًا على حزب الإصلاح، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "كانت تجربة حزب الإصلاح في اليمن كافية قبل انقلاب الحوثي الإيراني ليتعلم كيفية إدارة المصالح الوطنية بعيدًا عن المرض المزمن لدى الحزب والقفز على السلطة، وجني الثروة، وإدارة تحالفات غامضة ممتدة من تركيا إلى قطر وعدم خيانة حلفاء اليمن الحقيقيين".

ومؤخرًا قام إعلام حزب الإصلاح بشن حملات ممهنجة على دول التحالف العربي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة، وسبقتها جماعة الحوثي الإنقلابية، الأمر الذي يؤكد تحالف الجماعتين بشكل أقرب للعلني من سواه.