شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: علاقة حزب الإصلاح والحوثي مرتبطة إرتباطاً أساسياً بالعلاقة التي تجمع قطر والنظام الإيراني والان مع التفاصيل

تعتبر العلاقة بين حزب التجمع اليمني للإصلاح، وميليشيا الحوثي الإنقلابية، إنعكاس لتقارب العلاقات بين قطر وإيران، عقب طرد الأولى من التحالف العربي لدعم الشرعية، لخيانتها ودعمها للعناصر الإرهابية المتطرفة .

وتؤكد تناولات قيادات ونشطاء حزب الإصلاح الأخيرة وتحاملهم على التحالف العربي، حقيقة العلاقة التي تربط الحزب بدولة قطر التي عززت تقاربها مع النظام الإيراني الداعم الأبرز لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

ويعد تبدل مواقف الناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان، تأكيد حقيقي على التقارب المستمر بين حزب الإصلاح والميليشيات الإنقلابية، حيث تحولت الناشطة كرمان من داعمة لجهود التحالف العربي إلى مناهضة له ومؤيدة بشكل غير مباشر لتحركات الميليشيات الإنقلابية بالتزامن مع طرد قطر من التحالف العربي .

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وظهرت حالات التقارب في العديد من المجالات العسكرية والإعلامية، فالجبهات التي يقاتل فيها الإصلاح تتوقف عند ظهور أي إضطرابات في مناطق الميليشيات أو تتعرض لهزائم في الجبهات التي لا يشارك فيها الإصلاح مثل جبهة الساحل الغربي وجبهة الضالع .

أما إعلامياً فتجسد التقارب الحوثي الإصلاحي، خلال العمليات الخاطئة لمقاتلات التحالف العربي والتي يكون عادة سببها إحداثيات خاطئة من قبل قيادات عسكرية تابعة للإصلاح، في حين تغيب الآلة الإعلامية لحزب الإصلاح عند إرتكاب الميليشيات لأي جرائم حرب .

ويرى مراقبون أن علاقة الإصلاح والحوثي، مرتبطة إرتباطاً أساسياً بالعلاقة التي تجمع قطر والنظام الإيراني .. مشيرين إلى أن علاقة الأخير قائمة على إستهداف دول التحالف العربي التي تهدد المصالح الطائفية لهما في المنطقة .