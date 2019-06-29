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تشيلي تعبر كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لنصف نهائي كوبا اميركا

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2019-06-29 | 08:29

تشيلي تعبر كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لنصف نهائي كوبا اميركا

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تأهل منتخب تشيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، على حساب كولومبيا، بركلات الترجيح، بنتيجة (5-4).
وتواجه الفريقان ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل.

منتخب تشيلي سجل هدفين، لكن الوقت الأصلي للمباراة انتهى بتعادل سلبي، نظرًا لأن حكم اللقاء قام بإلغائهما.

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حيث سجل تشارليز أرانجويز في الدقيقة 17، وبعد الرجوع لتقنية الـVAR، أشار الحكم لوجود تسلل.


وفي الدقيقة 72 سجل أرتورو فيدال هدفًا ثانيًا، وبعد احتفاله، عاد الحكم لتقينة الـVAR، ثم قام بإلغائه بداعي لمسة اليد.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، وسجل لكولومبيا، خاميس رودريجيز، وإدوين كاردونا، وخوان كوادرادو، وياري مينا، وأهدر ويليام تيسيو

وسجل لتشيلي، أرتورو فيدال، وإدواردو فارجاس، وإريك بولجار، وتشارليز أرانجويز، وأليكسيس سانشيز.

وفي نصف النهائي سيواجه منتخب تشيلي، الفائز من مباراة بيرو وباراجواي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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