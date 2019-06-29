تشيلي تعبر كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لنصف نهائي كوبا اميركا

وتواجه الفريقان ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل.

منتخب تشيلي سجل هدفين، لكن الوقت الأصلي للمباراة انتهى بتعادل سلبي، نظرًا لأن حكم اللقاء قام بإلغائهما.

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حيث سجل تشارليز أرانجويز في الدقيقة 17، وبعد الرجوع لتقنية الـVAR، أشار الحكم لوجود تسلل.



وفي الدقيقة 72 سجل أرتورو فيدال هدفًا ثانيًا، وبعد احتفاله، عاد الحكم لتقينة الـVAR، ثم قام بإلغائه بداعي لمسة اليد.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، وسجل لكولومبيا، خاميس رودريجيز، وإدوين كاردونا، وخوان كوادرادو، وياري مينا، وأهدر ويليام تيسيو

وسجل لتشيلي، أرتورو فيدال، وإدواردو فارجاس، وإريك بولجار، وتشارليز أرانجويز، وأليكسيس سانشيز.

وفي نصف النهائي سيواجه منتخب تشيلي، الفائز من مباراة بيرو وباراجواي.