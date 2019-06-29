العراق طالب واشنطن بادلة تثبت انطلاق طائرات من اراضيه قصفت مواقع سعودية

كشف مصدر مسؤول، السبت، ان العراق طالب بادلة تثبت قصف مواقع سعودية من طائرات اطلقت من الاراضي العراقية، مبينا انه لا توجد ادلة تثبت ذلك.



واضاف ان "واشنطن لم تقدم لا صور جوية ولا أدلة ملموسة لرادارات أو مشاهدات على ذلك"، مشيرا الى ان "الجيش العراقي نفى بدوره رصده أي نشاط على الحدود مع ونقلت صحيفة عربية عن المصدر قوله ان "المعلومات التي تتحدث عن انطلاق مُسيَّرات طائرات مسيرة من العراق وضربها مواقع سعودية وصلت للحكومة العراقية منذ السبت الماضي على لسان مسؤولين أميركيين"، مبينا ان "العراق طالب بدليل يثبت ذلك ليتم التحرك على اثره".واضاف ان "واشنطن لم تقدم لا صور جوية ولا أدلة ملموسة لرادارات أو مشاهدات على ذلك"، مشيرا الى ان "الجيش العراقي نفى بدوره رصده أي نشاط على الحدود مع السعودية ". وتابع ان "العراق ما زال ينتظر دليلا على ذلك". وأعلن مسؤولون أمريكيون في خبر نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن الهجمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابيب في السعودية الشهر الماضي، نفذت انطلاقا من أراضي العراق الجنوبية.





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