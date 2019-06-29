لأول مرة.. واشنطن تنشر مقاتلات 'F-22 Raptor' في قطر

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان مقتضب إن مقاتلات من طراز "F-22 Raptor" (المفترس) نشرت يوم 27 حزيران في قاعدة "العديد" الجوية بقطر.

وأوضح أن "هذه الطائرات انتشرت في قطر لأول مرة، وذلك من أجل حماية قوات الولايات المتحدة ومصالحها في مناطق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".



من جانبها، بينت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذه المجموعة تشمل نحو 10 مقاتلات، وأرسلت إلى قطر في إطار عملية تعزيز القوات الأمريكية الذي طلبته القيادة المركزية في ايار الماضي ردا على ما وصفته بالتهديدات الإيرانية المتزايدة ضد الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وأفادت الوكالة بأن هذه الطائرات، التي تحمل صواريخ من نوع "أرض-جو" وتتميز بالقدرة على شن هجمات برية، كانت منتشرة في قاعدة الدفرة الجوية بالإمارات، حيث تم استخدامها سابقا لدعم عمليات الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا.



ومنذ أوائل ايار 2019، أرسلت الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، وعدة قاذفات من طراز "B-52"، كما تم نشر منظومات جديدة للدفاع الجوي من طراز "Patriot" فضلا عن 2500 عسكري إضافي.