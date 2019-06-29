مسؤولون أمريكيون: الهجمات على الأنابيب السعودية جاءت من أراضي العراق

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين قالت إنهم على علم بالموضوع، دون أن تكشف عن أسمائهم، بأن "المسؤولين الأمريكيين توصلوا إلى هذا الاستنتاج ونقله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي معه هذا الشهر".وأشارت الصحيفة إلى أن "الإدارة الأمريكية تريد من بغداد أن تبذل مزيدا من الهجود لكبح لجام الجماعات المسلحة الموالية لإيران، بما في ذلك منعها من استخدام الأراضي العراقية للهجمات على المصالح الأمريكية أو حلفاء واشنطن".

وحسب معلومات الصحيفة، فإن الجانب العراقي شكك في استنتاجات الولايات المتحدة وطلب مزيدا من الأدلة.

وكانت الولايات المتحدة تعتقد قبل ذلك بأن الهجمات على أنابيب النفط انطلقت من اليمن.



واتهمت الولايات المتحدة إيران وحلفاءها في المنطقة بالوقوف وراء عدد من الحوادث الأخيرة، بما في ذلك استهداف ناقلات نفط بالقرب من السواحل الإماراتية في ايار الماضي وفي خليج عمان هذا الشهر، وسقوط قذيفة على المنطقة الخضراء في بغداد وسقوط قذائف بالقرب من المواقع التي يوجد فيها أمريكيون في العراق، واستهداف الأنابيب في السعودية يوم 14 ايار.